Fiorentina, si comincia: squadra al CS, da stasera tutti in ritiro

La giornata di oggi dà ufficialmente il via alla nuova stagione della Fiorentina, agli ordini di Beppe Iachini. La squadra, dopo essere stata sottoposta ai tamponi nella giornata di ieri – poco fa resi noti i risultati delle analisi sull’intero gruppo squadra (COMUNICATO) – si è ritrovata pochi minuti fa per il pranzo, all’interno del CS “Davide Astori”. Poi il gruppo si sposterà all’interno di “Villa Olmi”, vera e propria sede del ritiro. Prima di tornare nuovamente ai Campini alle 18:00 per i consueti test pre-stagionali. Poi cena e inizio del ritiro, con pernottamento a Villa Olmi. Infine per domani previsti i normali test di inizio stagione: la squadra si ritroverà a gruppi, sia la mattina che la sera per l’allenamento.

TUTTE LE TRATTATIVE DI MERCATO DEI VIOLA