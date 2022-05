Fiorentina senti Andreazzoli: “Zurkowski è un maestro degli scontri fisici”

Andreazzoli, allenatore all’Empoli di Zurkowski, commenta le caratteristiche del giocatore viola in prestito agli azzurri nel corso della scorsa stagione

“Zurkowski? Se dovessi andare a uno scontro fisico con qualcuno porterei lui sicuramente. Viti? Ha un futuro importante davanti. Parisi? In lui c’è tutta la positività del napoletano. Bajrami ha i crismi per diventare un calciatore importante, così come Asllani, che ha grandi qualità: avrei dovuto dargli più minuti”.