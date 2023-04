Fiorentina-Sampdoria, le formazioni ufficiali: turnover viola, gioca Cerofolini

Ancora una volta Vincenzo Italiano sorprende tutti e contro la Sampdoria manda in campo una formazione inedita: in porta Cerofolini, in difesa Ranieri ed a centrocampo Duncan

Come spesso succede, Vincenzo Italiano sorprende tutti e contro la Sampdoria manda in campo una formazione inedita, a partire dal portiere. Debutta, infatti, non solo in stagione ma anche in Serie A Michele Cerofolini. Turno di riposo per Terracciano, quindi, ma anche per Cabral e Mandragora. A centrocampo il tecnico gigliato rispolvera Alfred Duncan, mentre in difesa solo Luca Ranieri è il volto nuovo rispetto a giovedì scorso. Davanti confermato Gonzalez, gioca Luka Jovic centravanti, con Castrovilli qualche metro indietro. Nella Samp, il futuro viola Abdelhamid Sabiri va in panchina.