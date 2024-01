Fiorentina, saldo di mercato tra le prime in Italia. Ecco il dato

Il Centro Internazionale di Studi Sportivi ha preso in esame i 50 club del mondo con il saldo di mercato maggiormente positivo e maggiormente negativo considerando il periodo tra il 2014 e il 2023. Nella classifica che riguarda soltanto il campionato italiano è possibile vedere la Fiorentina tra le società più virtuose essendo al terzo posto con un +177 milioni. Di seguito la classifica reperibile sul sito di Calcio e Finanza:

E' possibile vedere come le tre big del campionato italiano si trovino in fondo alla classifica mentre le società che usano il player trading, ovvero un approccio scientifico che permette di individuare qual è il momento migliore per vendere un calciatore alle migliori condizioni economiche possibili, siano nelle prime posizioni. Tra queste anche la Fiorentina.