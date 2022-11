Fiorentina, rinnovata la partnership per la Femminile: decisa la prima tappa

Novità per la Femminile

Redazione VN

Tramite una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha rinnovato l'accordo con le società affiliate per quanto riguarda la Femminile.

LA NOTA DEL CLUB — "La Fiorentina rinnova la sua partnership con le società affiliate e ha scelto la Sicilia come prima tappa per visitare i vivai giovanili. Questa settimana "osservato speciale" è il settore femminile: il DS Simone Mazzoncini e Mister Claudio Ricci, allenatore della Primavera Femminile, hanno calcato i campi del JSL Women di Brolo. L'obiettivo è rafforzare i legami delle società che orbitano nella costellazione viola e scovare calciatrici da portare a Firenze per preparale al debutto nella massima serie.

In questo appuntamento siculo sia il DS Mazzoncini che Mister Ricci hanno espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto dalla società di casa, attento a preparare le giocatrici sia fisicamente che mentalmente. Il salto a Firenze può essere delicato e la dirigenza viola intende identificare i profili giusti che siano maturi al passo in avanti.

L'attenzione al settore giovanile è uno dei punti cardine del programma del Presidente Commisso per gli anni futuri. L'obiettivo è alimentare il vivaio giovanile sia nel settore maschile e femminile per proporre un domani un undici in campo a maggioranza Fiorentina".