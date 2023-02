Fiorentina rientrata già nella notte, ma non subito a Firenze. Le cause

Una tappa in più per la Fiorentina, che rigioca dopodomani a Empoli

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, la Fiorentina non ha indugiato a Braga dopo la grande notte di Conference League in Portogallo:i viola sono rientrati a Firenze già nella notte, ma atterrando a Bologna e poi proseguendo via terra verso la Toscana. Come mai? La causa è da attribuire alla nebbia su Firenze, che ha impedito un atterraggio diretto sicuro. La decisione è stata presa nel pomeriggio di ieri consultando le previsioni meteo.