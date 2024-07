Fiorentina-Reggiana, biglietti a pagamento: info e limitazioni

Dopo il primo test in famiglia contro la Primavera, il prossimo appuntamento della Fiorentina in calendario sarà l'amichevole di venerdì 19 luglio contro la Reggiana, formazione di Serie B. La gara si disputerà al Viola Park (stadio Curva Fiesole) con fischio d'inizio alle ore 20. Il club viola ha diramato le informazioni relative ai biglietti che saranno a pagamento: prezzo intero 10€ , mentre per gli Under 14 il costo sarà di 5€.

Amichevole Fiorentina-Reggiana, info biglietti

Per acquistare i biglietti per Fiorentina-Reggiana è necessario - come per gli altri appuntamenti al Viola Park - avere una tessera InViola Premium/Gold. Per questioni di ordine pubblico, la vendita dei tagliandi non è consentita ai residenti nella provincia di Reggio Emilia. I biglietti sono acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r, su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket e qualora ancora disponibili presso la Biglietteria del Viola Park il giorno della partita dalle ore 18. Sarà possibile anche acquistare biglietto di ingresso comprensivo di pizza e bevanda presso il Bar Maglia Viola al costo di 20€, con disponibilità limitata, cliccando su questo link.