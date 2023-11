Fiorentina, puoi crederci alla Champions? Domani è uno scontro diretto

A sostenerlo è il quotidiano "La Stampa", che sottolinea come la gara del Franchi darà delle risposte in ottica Europa per la Fiorentina. La squadra di Allegri è chiamata a uno sforzo importante

Fiorentina-Juventus è uno scontro diretto per la Champions League. A sostenerlo è il quotidiano "La Stampa", che sottolinea come la gara del Franchi darà delle risposte in ottica Europa per la Fiorentina. La squadra di Allegri è chiamata a uno sforzo importante per battere una Viola che ha messo in difficoltà a chiunque. In caso di vittoria, la squadra di Italiano si candida ufficialmente per un posto tra l'Europa dei grandi.