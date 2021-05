Fiorentina Primavera, domenica arriva il Genoa al Bozzi: l’orario della gara

La Fiorentina Primavera di Aquilani tornerà in campo domenica alle 10:30

La Lega di Serie A ha reso noto il calendario relativo alla 7a giornata del girone di ritorno del campionato di Primavera 1, che vedrà scendere in campo anche la Fiorentina di Alberto Aquilani. I viola, che in quel turno sfideranno il Genoa, ospiteranno i rossoblù allo stadio Bozzi delle Due Strade domenica 9 maggio alle ore 10:30. La partita verrà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre.