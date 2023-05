Fiorentina, Pradè potrebbe lasciare? Sul d.s. viola c’è un club di Serie A

Per tuttomercatoweb.com il valzer dei direttori sportivi che potrebbe scatenarsi in Serie A a breve vedrebbe tra i propri protagonisti anche Daniele Pradè. Il dirigente ex Roma, tornato alla Fiorentina nel giugno 2019 con l'arrivo di Rocco Commisso dopo i suoi primi anni in riva all'Arno (2012-2016), è seguito dalla Salernitana, che vorrebbe affidargli un ruolo centrale di grande responsabilità. Ma proprio nella conferenza di settimana scorsa il patron gigliato aveva fatto riferimento al suo d.s., dicendo di volerlo confermare assolutamente: "Pradè? Spero possa rimanere e che la nostra collaborazione continui", aveva detto Commisso.