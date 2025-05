Fiorentina, piove sul bagnato: Albert Gudmundsson va in tribuna

Non c'è pace per la Fiorentina di Raffaele Palladino. Dopo l'infortunio di Cataldi e Kean, se ne aggiunge un altro dell'ultima ora, quello che riguarda Albert Gudmundsson. Una pessima notizia visto che la Fiorentina si trova senza Zaniolo squalificato e senza il suo bomber.

Il numero 10 va in tribuna per una botta ricevuta alla gamba contro il Betis e che ancora non sembra aver smaltito. Adesso c'è da capire quando tornerà, con la Fiorentina in piena emergenza. Così, Raffaele Palladino passa al 3-4-2-1 con Richardson e Ndour alle spalle di Lucas Beltran.