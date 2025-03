Fiorentina-Panathinaikos, i divieti in vista della gara di giovedì

In occasione di Fiorentina-Panathinaikos del 13 marzo in Conference League, la prefettura di Firenze ha imposto restrizioni per motivi di sicurezza. È vietata la vendita per asporto di bevande in vetro o lattine nel centro storico, lungo i viali di circonvallazione e nella zona dello stadio Franchi, comprese piazza delle Cure, viale dei Mille, viale De Amicis, piazza Alberti e altre aree circostanti.