Fiorentina-Pafos, il dato sugli spettatori: Franchi all’incirca a metà

Mentre ci avviciniamo ad un pienone in ogni ordine di posto e possibilità contro l'Inter, la Fiorentina ha fatto registrare numeri discreti nella gara casalinga contro i ciprioti del Pafos, in Conference League. Il dato ufficiale parla di 12.534 tagliandi emessi, per un incasso lordo di 176.156 euro. Circa la metà della capienza "lorda" dello stadio da quando i lavori di ristrutturazione hanno menomato il numero massimo di spettatori ospitabili dall'impianto.