La Fiorentina si muove anche sul futuro, studiando e osservando piccoli talenti alla ricerca dell'affare. Secondo alcune voci provenienti dal Brasile, la Viola avrebbe inviato alcuni osservatori per assistere alle gare del Corinthians. Il giocatore osservato è Giovane classe 2003, che nelle ultime apparizioni ha giocato con la squadra U20. Poco spazio per lui in prima squadra e il passaggio in Europa sembra possibile.