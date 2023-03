Fiorentina, oggi la ripresa dei lavori verso il Sivasspor. Biraghi con i compagni

Dopo il giorno di riposo concesso da Vincenzo Italiano in seguito alla vittoria ottenuta sul Milan, la Fiorentina si è ritrovata quest'oggi presso il centro sportivo "Davide Astori" per iniziare a preparare la sfida di giovedì sera contro il Sivasspor. Lavoro di scarico per chi ha giocato sabato sera, allenamento vero e proprio per tutti gli altri. Si è visto anche Cristiano Biraghi, uscito per un problemino fisico nel corso del secondo tempo contro i rossoneri. Il capitano viola può recuperare in vista dell'impegno di Conference, considerando anche che mancherà Aleska Terzic. L'affidabile Luca Ranieri, comunque, scalda i motori.