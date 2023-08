Le presenze al Franchi per Fiorentina-OFI Creta, ultima amichevole del precampionato viola

Quasi 10.000 tifosi per Fiorentina-OFI Creta. Sono 9.974 i supporter viola che hanno assistito all'ultima amichevole del precampionato. Ingresso gratuito, e dunque possibilità per tante persone rimaste a Firenze in queste ore di gustarsi questo test prima degli impegni ufficiali.