Fiorentina-Ofi Creta alle 20, è l’ultima amichevole pre-season. Dove seguirla

La nostra redazione con due giornalisti presenti all'Artemio Franchi seguirà per voi il match contro la compagine greca, che verrà comunque trasmessa in diretta dalla Fiorentina sul proprio sito

Contro i greci dell'Ofi Creta, la Fiorentina di Vincenzo Italiano chiude la sua preparazione in vista dell'inizio ufficiale della stagione 2023/2024. Tra una settimana esatta, infatti, si inizia a fare sul serio con la trasferta di Genova in Serie A, contro i rossoblù di Alberto Gilardino. Tra poco i viola scenderanno sul campo dell'Artemio Franchi: ViolaNews vi racconterà il match con i suoi due inviati, mentre il club viola trasmetterà l'incontro in diretta, sul proprio sito internet.