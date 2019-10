Fiorentina-New York Cosmos, l’amichevole si farà. I tempi però non sono così brevi come emerso in mattinata (CLICCA QUI). Secondo quanto appreso da Violanews.com, la sfida non si giocherà a novembre come ipotizzato in mattinata. La partita fra i due club di Rocco Commisso verrà giocata, ma servirà un po’ più di tempo.