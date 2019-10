Potrebbe svolgersi tra pochi giorni l’amichevole del cuore per Rocco Commisso, quella tra la Fiorentina e i New York Cosmos. L’ipotesi è nell’aria fin dal giorno in cui l’imprenditore è diventato proprietario del club viola ma a svelare la data (approssimativa) è stato Efraín Burgos Junior, centrocampista della formazione americana: “E’ previsto un viaggio in Italia per fare amicizia con la Fiorentina, dato che abbiamo lo stesso proprietario. La partita si giocherà nella prima settimana di novembre” ha detto a El Grafica. (IL CALENDARIO DELLA FIORENTINA)