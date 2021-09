“Fiorentina motivata, può arrivare in alto. Vlahovic? Difficile possa rimanere”

"Un giocatore molto giovane, bravo, come Vlahovic quando sente l'interesse delle grandi d'Europa è normale che vacilli"

"Italiano ha cambiato in breve tempo la mentalità dei giocatori. Mi sembra una squadra molto motivata, e le motivazioni le ha anche Italiano che è andato in una piazza importante. È una squadra pericolosa che può arrivare nelle zone alte. Vlahovic resterà? Un giocatore molto giovane, bravo, quando sente l'interesse delle grandi d'Europa è normale che vacilli, ma ha fatto bene a rimanere a Firenze per confermarsi in Serie A, per poi affrontare campionati diversi. È difficile che possa rimanere".