Fiorentina-Montpellier la probabile formazione viola. Esordio per Colpani?

Questa sera alle ore 19 la Fiorentina sfiderà il Montpellier allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park. Dopo una tournée inglese che ha lasciato l'amaro in bocca in termini di risultati, la Fiorentina cercherà di centrare la vittoria in una sfida che ha registrato il tutto esaurito per quello che potrebbe essere l'esordio del Flaco Colpani col giglio sul petto.