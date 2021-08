Fiorentina-Montervarchi, Top&Flop. Gonzalez protagonista, male Lirola

I migliori e i peggiori

Filippo Caroli

È da poco terminato con uno 0-0 il match amichevole tra Fiorentina e Montevarchi. Vediamo insieme chi si è distinto fra i calciatori Viola in campo e chi, invece, ha deluso.

Top

NICO GONZALEZ - Presto, prestissimo per poter esprimere qualsiasi parere ma l'argentino sembra davvero un calciatore con una marcia in più. Spinge, cerca la porta e, quando necessario, rientra per aiutare la fase difensiva. Qualche sbavatura sotto porta ma il migliore in campo è certamente lui.

TERRACCIANO - Non è certamente una sorpresa, ma il secondo portiere Viola dimostra, una volta in più, di essere un estremo difensore di sicuro affidamento. Con una difesa che si rende protagonista di alcune amnesie, tocca a Pietro tenere in piedi il risultato.

SOTTIL - È perdutamente innamorato del pallone, questo è certamente un fondamentale su cui dovrà lavorare. Però ha voglia e grande grinta. Si rende spesso pericoloso sulla sinistra e colpisce un clamoroso palo su una splendida conclusione dalla distanza.

Flop

LIROLA - Dà l'impressione di essere un po' svogliato. SI fa vedere poco in fase offensiva e ed è impreciso in fase di non possesso. Il Montevarchi si rende in più occasioni pericoloso dalla sua fascia di competenza.

KOKORIN - Abbiamo ancora tutti ancora a mente gli elogi nei suoi confronti da parte di personaggi come Capello o Mancini. Ma il russo, in Viola, continua ad essere un oggetto misterioso. Spesso avulso dal gioco, l'ex Spartak è un autentico fantasma in campo. Viene sostituito con Gori che si rende molto più pericoloso.

PULGAR - Poca roba oggi. Gli manca, ovviamente, un po' di minutaggio nelle gambe ma la sua prova non è positiva. Italiano vuole un regista che sappia ragionare velocemente e faccia correre la squadra. Il cileno è l'emblema della squadra lenta e macchinosa vista nel primo tempo. Rimandato.