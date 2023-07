Fiorentina-Moena, c’è stato un nuovo contatto: il retroscena

Lady Radio ha riportato un retroscena che riguarda il ritiro della Fiorentina. Infatti, nel mese di Marzo, erano sorti alcuni dubbi sul ritiro del Viola Park. Infatti, il caldo è un problema da non sottovalutare per la squadra viola. Ci sarebbe, proprio per questo motivo, un particolare retroscena. La Fiorentina avrebbe provato a contattare l'APT della Val di Fassa e il Comune di Moena per capire la fattibilità di un ritorno dei viola. La risposta di Moena, tuttavia, è stata negativa visto che la cittadina del Trentino ha già in ponte di ospitare il Genoa a partire dalla metà del mese di luglio.