La risposta del popolo viola per la sfida col Milan è stata notevole

Sono stati resi noti i dati ufficiali sull'affluenza allo stadio Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Milan: presenti 21,923 spettatori, confermata la previsione di quasi 22mila, per un incasso al lordo di 798.170 euro per i viola.