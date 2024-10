Fiorentina-Milan, Franchi vicinissimo al sold out: ultimi biglietti disponibili

Previsto il sold out per domani. Ultimissimi biglietti rimasti per il Milan, il Franchi è pronto a sostenere la sua Fiorentina

Ci siamo quasi, pochi biglietti e sarà sold out. Sono rimasti solamente alcuni tagliandi in Tribuna Vip e Onore. Al momento quasi 22000 biglietti venduti. Domani sarà la giornata decisiva per tornare a vedere il Franchi pieno (con le disponibilità che offre per via dei lavori). Il tifo freme di vedere un'altra vittoria della Fiorentina in casa dopo quella con la Lazio, tre punti che potrebbero davvero cambiare la stagione della Fiorentina e di Palladino