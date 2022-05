Fiorentina, l’Europa ti aspetta: crescita innegabile, ma adesso l’ultimo sforzo

Fiorentina, adesso l'ultimo passo per raggiungere l'Europa: decisiva la sfida finale contro l'acerrima nemica Juventus

La Fiorentina si prepara all'ultimo assalto per l'Europa e in vista della sfida contro la Juventus di sabato sera, è pronta a dare il tutto per tutto per riuscirci, o almeno questo si spera. Battere proprio i bianconeri, significherebbe aver raggiunto quello step decisivo, che fino ad ora non siamo riusciti a fare. Sarebbe determinante per la crescita del club, malgrado un girone di ritorno altalenante. Infatti, da gennaio, la squadra ha spesso alternato prestazioni negative, con ottimi risultati (basta vedere le ultime due partite di campionato).