Parola alla difesa: Igor e Milenkovic alla prova del nove bianconero

Nelle ultime cinque la Fiorentina ha incassato la bellezza di 11 reti: 2,2 di media. A Firenze arriva la prova del nove con l'ex Vlahovic

Sotto esame nella Fiorentina c'è soprattutto l'attacco. Ultimamente però - sottolinea il Corriere Fiorentino - anche in difesa i viola hanno cominciato a fare acqua un po’ da tutte le parti. L’attacco non segna, la difesa incassa e la conseguenza è una netta crisi di risultati. Nelle ultime cinque partite di campionato la Fiorentina ne ha perse quattro e ha incassato la bellezza di 11 reti. 2,2 di media a gara, solo contro la Roma, Terracciano ha chiuso imbattuto. Sono 51 le reti subite dai viola in campionato, che ne fanno l’ottava difesa della Serie A. Il peggioramento registrato nelle ultime settimane - prosegue l'analisi del quotidiano - testimonia quanto la squadra abbia perso equilibrio.