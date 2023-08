Fiorentina-Lecce, tutte le info sui biglietti per la prima stagionale in casa

Disponibili per questa gara le tariffe scontate RIDOTTO UNDER 6 (in TUTTI i settori dello stadio) e UNDER 14 (in TUTTI i settori dello stadio ad eccezione della Tribuna Vip e Onore) esclusivamente presso il Fiorentina Point (acquisto possibile anche telefonando al numero 055.571259). Per questa gara è attiva nel settore Curva Ferrovia la promo GENERAZIONE VIOLA: in tutte le fasi di vendita è disponibile con l’acquisto di un minimo di 2 biglietti fino ad un massimo di 4. Per l’acquisto è necessaria una tessera InViola Premium/Gold Card emessa entro il 15/08/2023.