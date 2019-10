Fiorentina, le ultime da Reggio Emilia: confermate le indiscrezioni della vigilia

La Fiorentina ha svolto stamani la rifinitura a Reggio Emilia. Si va verso la conferma delle indiscrezioni, con il ritorno al 4-3-3. Conferme che sono frutto di scelte obbligate per Vincenzo Montella perché mancano 3 titolari: Caceres e Lirola out per infortunio e Ribery per squalifica. Chi è in panchina non dà garanzie per riproporre una difesa a 3, il ritorno a 4 è obbligato dalle defezioni. C’è la prima convocazione di Rasmussen che rientra dopo il lungo percorso di recupero, ma non ha sufficienti minuti nelle gambe per una gara di serie A. A centrocampo dovrebbe riposare Badelj, in favore di Benassi che avrà così una chance, dopo l’accantonamento di inizio stagione. A fianco di Chiesa ci saranno Sottil, per lo squalificato Ribery, e l’ex di turno Boateng.

A riportarlo è Radio Bruno