Dopo 185 giorni si rivede Rasmussen, l’incubo è terminato

Come scrive La Nazione nella sua edizione quotidiana, Jacob Rasmussen torna ad essere disponibile per la prima squadra in un match ufficiale. Stasera, complici anche le assenze di Ranieri e Caceres, siederà in panchina al Mapei Stadium nella sfida contro il Sassuolo di De Zerbi. L’ultima convocazione con annessa partita giocata dal nord europeo risale al 26 aprile scorso, 185 giorni fa. Al tempo giocava ancora nell’Empoli, pur avendo già firmato con la Fiorentina. Dopo per lui è iniziato un periodo molto complicato, problemi familiari ed indisposizioni fisiche lo hanno condizionato pesantemente per molti mesi. Soltanto qualche settimana fa ha ricominciato ad allenarsi a pieno ritmo con lo staff di Montella, adesso è pronto e deciso a recuperare il tempo perduto.