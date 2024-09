Fiorentina-Lazio la gara degli ex: la prima volta di Cataldi e Castrovilli

Giornata particolare, quella di oggi, per Danilo Cataldi da una parte e per Gaetano Castrovilli dall'altra al Franchi. Come ricorda tuttomercatoweb.com, infatti, i due per la prima volta hanno affrontato le loro ex squadre, provando sicuramente sensazioni strane e contrastanti. Specie per uno come l'ex mediano biancoceleste, che ha trascorso una vita con la maglia dei capitoli addosso, tra settore giovanile e prima squadra. Ma anche il centrocampista pugliese resta molto legato alla Viola ed a Firenze, anche se l'accoglienza non è stata la stessa del collega, per il quale ci sono stati soltanto applausi sia da una parte che dall'altra. Per Castrovilli, invece, pure qualche fischio.