Fiorentina-Lazio, il dato interessante che ha giustiziato i viola

Tra i tanti numeri che emergono dopo Fiorentina-Lazio, uno fra quelli più interessanti è sicuramente quello relativo ai minuti giocati dalla squadra di Sarri nella metà campo viola. Infatti, secondo quanto raccolto dal sito della Lega Serie A, quello che emerge è il tempo effettivo di possesso palla al Franchi. Su un totale di cinquanta minuti, la Fiorentina ha comandato il pallone per ben 31', passandone più della metà campo nella propria metà campo. Il dato inquietante, invece, riguarda il cinismo della squadra di Sarri, che in soli 3 minuti e 14 secondi passati nella metà campo viola, è riuscita a segnare ben 4 reti. Un esempio molto limpido di come le partite non si vincono solamente con il possesso palla, ma con uno stile di gioco che "deve" essere adattato in base alle caratteristiche dell'avversario.