Fiorentina-Juventus, probabili formazioni: torna Milenkovic. Nico in panchina?

È il sabato più importante dell'anno per la Firenze calcistica. Al Franchi arriva la Juve per una partita che in città viene sempre vissuta con immenso trasporto. La Fiorentina arriva alla sfida dopo la bruttissima prestazione di Udine e da un'astinenza da gol che dura dall'andata contro il Twente. L'obiettivo è quello di rialzare la testa per non perdere contatto col gruppone che in classifica vola alto. Dall'altra parte troviamo una Juve, come al solito, non brillante ma che trova i risultati grazie alle giocate dei singoli ed una coriacea organizzazione difensiva. Queste sono le probabili formazioni di Fiorentina-Juventus.