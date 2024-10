Genoa-Fiorentina: la scheda dell’arbitro Chiffi

Torna domani sera Daniele Chiffi 38 anni ingegnere di Padova. Per lui sarà la terza gara della stagione in Serie A

Dopo l’operazione al tendine di Achille il fischietto padovano Daniele Chiffi è tornato a disposizione del designatore Gianluca Rocchi . Sarà quella di oggi la sua terza gara in A in questa stagione. Chiffi è un arbitro di grande esperienza con un curriculum di tutto rispetto anche a livello internazionale. Ben strutturato, molto empatico e sopratutto disposto al dialogo, Chiffi è un arbitro adeguato per questo tipo di gare proprio per il suo stile arbitrale. Lascia molto giocare la soglia del fallo è molto alta, ma anche a livello sanzionatorio la sua media è molto alta 5,5. Reduce da MilanUdinese che ha generato qualche polemica per il cartellino rosso comminato al giocatore Reinders del Milan, espulsione che da regolamento è risultata però corretta.