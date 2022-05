Fiorentina-Juve, gli undici ufficiali: sì Amrabat, no Odriozola. In attacco…

Le scelte ufficiali dei due tecnici per la formazione, Italiano e Allegri schierano così i loro undici iniziali per Fiorentina-Juventus

La Fiorentina si gioca tutto in quella che normalmente è già la partita più attesa della stagione. E si giocano questa chance contro la Juventus di Massimiliano Allegri, affrontata già tre volte in stagione. Nelle precedenti occasioni i gigliati sono sempre usciti sconfitti dal confronto diretto e non sono mai riusciti a trovare la via del goal. Vincenzo Italiano e il popolo viola si augurano di spezzare questa maledizione proprio stasera. Questi gli undici iniziali di gigliati e bianconeri, le formazioni ufficiali del match: