Ipotesi di addio per Daniele Pradè da direttore sportivo della Fiorentina. Su di lui c'è un interessamento della Salernitana di Iervolino

Al valzer di fine stagione dei dirigenti potrebbe partecipare anche il ds della Fiorentina Daniele Pradè. Secondo quanto riporta da Tuttosport, il nome dell'ex Roma e Sampdoria sarebbe emerso come possibile nuovo dirigente in casa Salernitana. Nessun avvicendamento, però, con Morgan De Sanctis, attuale ds dei campani: per Pradè si profilerebbe un ruolo più "politico" all'interno dell'organigramma della società di Iervolino.