Fiorentina-Inter, le probabili formazioni. Out Ribery e Lautaro?

Questa sera è di scena allo stadio Franchi il secondo confronto ravvicinato, dopo quello giocato per la Coppa Italia, contro l’Inter che scende a Firenze dopo la bruciante sconfitta contro la Juventus. La Fiorentina è alle prese con le squalifiche di Milenkovic e Castrovilli, ma in difesa ha avuto una nuova conferma da Martinez Quarta autore di un’altra bella prova contro il Torino e insieme a lui dovrebbe giocare Igor con Pezzella al centro. A centrocampo si farà sentire l’assenza di Castrovilli con il probabile rientro di Pulgar al centro e spostamento sulla destra di Amrabat. E proprio alla vigilia è emerso qualche problema per Ribery.

L’Inter invece torna a Firenze senza nessun giocatore assente. Conte dovrà decidere se far riposare qualche titolare in vista del ritorno della semifinale di Coppa Italia o schierare la formazione tipo. Molto probabile il ritorno in cabina di regia di Brozovic nonostante le buone prove di Eriksen in sua vece. In attacco la Lukaku dovrebbe avere come spalla Sanchez lasciando riposare Lautaro Martinez. Sulla fascia sinistra invece soluzione più offensiva con Perisic al posto di Young.

Le probabili formazioni

Fiorentina: (3-5-2): Dragowski; M.Quarta, Pezzella, Igor; Caceres, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.

Inter: (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Sanchez , Lukaku.

Diffidati

Fiorentina: Ribery, Amrabat

Inter: Brozovic, Barella, Bastoni