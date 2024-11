Fiorentina-Inter, chi commenta la partita su Sky e DAZN

In vista della sfida al vertice tra Fiorentina e Inter sono stati resi noti i nomi di chi commenterà la partita sulle due emittenti detentrici dei diritti in coesclusiva. Sì, perché quella tra viola e nerazzurri è una di quelle tre partite per ogni turno di campionato che sono trasmesse sia su Dazn, come tutte quante, sia su Sky.