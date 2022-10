Fiorentina-Inter, che caos: anche Commisso furioso. ACF smentisce

Caos al termine di Fiorentina-Inter. Non solo Barone e Marotta, anche Commisso si sarebbe infuriato contro lo spogliatoio dell'Inter

Non solo Barone - Marotta , la partita tra Fiorentina e Inter ha lasciato strascichi anche per quanto riguarda Rocco Commisso . Infatti, secondo ANSA, il presiedete viola si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi dell' Inter a fine partita. Ci sarebbe stato anche una discussione accesa con un dirigente nerazzurro.

Situazione smentita categoricamente dalla Fiorentina, interpellata sull'accaduto, con la società viola che ha sottolineato che non è assolutamente avvenuto niente di quanto era circolato in precedenza e non c'è stato nessun intervento da parte del presidente Rocco Commisso o altro dirigente.