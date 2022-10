Fiorentina-Inter: al via la vendita libera dei biglietti per Tribuna e Maratona

Novità per quanto riguarda l'inizio della fase di vendita libera dei biglietti per il match di sabato sera al Franchi tra Fiorentina e Inter

Fiorentina desidera comunicare, in merito all’acquisto dei biglietti di Fiorentina vs Inter, che a partire da oggi sarà possibile acquistare i settori di Tribuna e Maratona in vendita libera, senza l’obbligo di tessera.