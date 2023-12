Fiorentina in campo per Santo Stefano verso il Torino e Dodò scalpita

La Fiorentina è già tornata in campo dopo Natale per preparare la sfida di venerdì contro il Torino: e Dodò continua a fare passi da gigante

Dopo un bel Natale in famiglia, quest'oggi la Fiorentina ha fatto subito ritorno in campo al Viola Park in vista della sfida di venerdì contro il Torino al Franchi. Presenti tutti, anche Dodò, che continua a lanciare ottimi segnali a Vincenzo Italiano in vista del 2024.