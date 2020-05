Fiorentina in attesa di chiarimenti. Ancora nessuna data per il ritrovo al CS

Secondo quanto riporta Gazzetta.it, è una posizione di attesa quella della Fiorentina, in merito alla ripresa degli allenamenti. Nonostante il “via libera” dato dal governo riguardo alle seduti individuali anche per gli sport di squadra, la società gigliata, infatti, al momento non ha fissato per i propri calciatori alcun ritrovo al centro sportivo “Davide Astori” di Firenze. Come aveva dichiarato anche ieri Beppe Iachini ““Non sarebbe corretto ritrovarci lunedì al centro sportivo”