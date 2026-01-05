Fiorentina, in arrivo un’altra multa salata. Uno squalificato in casa viola

Le decisioni del Giudice Sportivo

Redazione VN 5 gennaio 2026 (modifica il 5 gennaio 2026 | 17:10)

Il Giudice Sportivo ha ufficializzato le squalifiche in vista del prossimo turno: mercoledì la Lazio affronterà la Fiorentina senza Marusic e Noslin, entrambi fermati per una giornata. Oltre a loro risultano squalificati anche Mazzocchi (Napoli), Hermoso e Mancini (Roma), mentre entrano in diffida Calabresi (Pisa), Cataldi e Zaccagni (Lazio), Veiga (Lecce), De Roon (Atalanta) e Walukiewicz (Sassuolo). Da segnalare anche l’uscita dal mercato di Castellanos tra le assenze biancocelesti.

Sul fronte delle sanzioni economiche, la Fiorentina è stata multata di 2mila euro per il lancio di un petardo nel primo tempo. Ammende anche per altre sette società, tra cui la Lazio, punita con 5mila euro per cori insultanti verso i tifosi avversari. Pesante la sanzione inflitta alla Roma: 24mila euro complessivi, di cui 20mila per un petardo che ha colpito al piede un assistente arbitrale, stordendolo dopo l’esplosione, e 4mila per il lancio di fumogeni in campo.

Per quanto riguarda la Fiorentina, è stato inoltre squalificato per un turno il vice di Vanoli, Daniele Cavalletto, per un atteggiamento intimidatorio nei confronti della panchina avversaria. Nello stesso episodio è stato espulso e quindi squalificato anche il dirigente della Cremonese Simone Giacchetta, per motivazioni analoghe.