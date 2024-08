Fiorentina, i numeri di maglia secondo la Lega Serie A: mancano il 10 e Gonzalez

Il calciatore argentino non figura nell'elenco diffuso poco fa in vista dell'inizio del campionato

La Lega Serie A ha da poco comunicato le numerazioni ufficiali di tutte le squadre che prenderanno parte al nuovo campionato, tra cui ovviamente la Fiorentina. E proprio in quella relativa alla compagine gigliata c'è una mancanza piuttosto importante. Non è presente, infatti, il numero 10 di Nico Gonzalez, il quale, appunto, non figura nella lista dei calciatori viola. Un indizio di mercato? Di sicuro l'ex Stoccarda è vicinissimo a lasciare i gigliati e la prossima settimana dovrebbe essere decisiva per il suo futuro. Probabile, poi, che il numero 10 possa passare sulle spalle dell'ultimo acquisto viola, Albert Gudmundsson. Anche lui, al momento, manca nell'elenco diffuso dalla Lega Serie A.