Fiorentina, i convocati per Lecce: la decisione su Arthur

I convocati della Fiorentina in vista della sfida di domani sera in Serie A contro il Lecce: Italiano ha deciso su Arthur

Uscita la lista dei convocati della Fiorentina in vista della sfida contro il Lecce di domani sera al Via del mare. Come già anticipato, l'unico giocatore in dubbio era Arthur, così Vincenzo Italiano ha dovuto prendere la dura decisione di non convocarlo. Assente anche Christensen, rimasto ai box anche nella partita scorsa, mentre prima chiamata per Belotti. Di seguito la lista completa: