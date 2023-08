I giocatori convocati da Italiano per la prestigiosa rassegna in terra inglese: Amrabat rimane a casa, si avvicina sempre più la cessione

La Fiorentina ha diffuso tramite i propri canali i convocati per le gare contro Newcastle (domani) e Nizza (domenica) nell'ambito della prestigiosa Sela Cup che vede anche la partecipazione del Villarreal: si tratta della prima convocazione per Gino Infantino, arrivato dal Rosario Central, mentre rientra Pietro Terracciano. Out Barak, Sottil e Pierozzi che rimangono indisponibili, spicca l'assenza di Amrabat (segnale di mercato?)