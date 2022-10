Fiorentina, i convocati per sfidare la Lazio: ci sono Barak e Igor, non Sottil

Niente da fare: Riccardo Sottil, uno dei migliori in questo inizio di stagione, deve rinunciare ad un'altra partita, importante, come quella contro la Lazio e, dunque, il problema alla schiena ne sta limitando profondamente il rendimento in questa fase - cruciale - dell'annata viola. Torna, invece, in squadra, Antonin Barak, che aveva saltato la trasferta in terra scozzese, ed è presente in lista anche Igor, che alla fine del primo tempo contro l'Hearts era stato sostituito per precauzione.