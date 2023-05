Fiorentina, i convocati per il Torino: assenti due titolarissimi oltre a Jack

E' stata diramata la lista dei convocati da parte di Vincenzo Italiano per la sfida di domani contro il Torino. Assenti due titolarissimi gigliati, come Nico Gonzalez e Amrabat. Probabile che si voglia tenere a riposo dalla trasferta due tra i giocatori più impiegati nelle ultime settimane in vista della sfida di mercoledì contro l'Inter. Out, ovviamente, anche lo squalificato Bonaventura. Di seguito l'elenco completo: