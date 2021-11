Fiorentina, i convocati per il derby: si rivede Kokorin, acciaccati ancora out

La Fiorentina annuncia i calciatori che partiranno per il Castellani

La Fiorentina ha reso noti, attraverso i suoi canali social, i convocati per la sfida di domani contro l'Empoli. Tornano a disposizione gli squalificati Milenkovic e Quarta e Kokorin, anche se, come dichiarato da Italiano, la sua condizione non è ancora al massimo. Ancora assenti i lungodegenti Dragowski, Nastasic, Pulgar e Benassi.