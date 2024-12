Fiorentina, i convocati per Bologna: la decisione su Cataldi. Due assenti

I convocati della Fiorentina di Palladino in vista di Bologna: la decisione su Cataldi. Out Biraghi e Pongracic

La lista dei convocati di Raffaele Palladino per la sfida della sua Fiorentina di domani contro il Bologna di Vincenzo Italiano. Presente Cataldi, nonostante la botta che non gli aveva permesso di essere presente in Conference. Ancora assente Pongracic, sempre per infortunio, mentre Biraghi rimane fuori dalla lista dei convocati per scelta tecnica